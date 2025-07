Sophie Codegoni rimuove il filler alle labbra e sui social spiega perché non toccherà più la bocca.

Sophie Codegoni torna sui propri passi e promette di non farsi più toccare le labbra con piccoli interventi di chirurgia estetica. Tra le troniste più belle della storia di Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha poi conquistato con la sua bellezza anche il pubblico del Grande Fratello. Spesso, tuttavia, è stata accusata di essersi sottoposta ad interventi di chirurgia estetica ed oggi Sophie ha deciso di aprirsi con i fan spiegando di aver fatto, in passato, il filler alle labbra.

Alice Campello, dedica per il compleanno dei figli / “Siete l’emozione più grande mai provata”

Oggi, però, la Codegoni ammette di essersi pentita e con una storia pubblicata su Instagram ha spiegato di aver deciso di toglierlo e di non farlo più in futuro. Una confessione, quella di Sophie che, da una parte ha sorpreso i fan e dall’altra ha confermato i sospetti dei più attenti che avevano notato il cambiamento.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Impronta 33 è la chiave? La pistola fumante potrebbe essere altro”

Sophie Codegoni dice no al filler alle labbra

“Non avevo mai parlato della ialuronidase. In realtà ve ne state accorgendo tutte adesso. L’ho fatta una vita fa, mi sembra a novembre. Ne sono veramente felice. Il medico ci ha messo una vita a convincermi. È sicuramente fastidiosa da fare perché brucia tantissimo per due o tre giorni”, ha raccontato Sophie Codegoni.

Dopo averci pensato, Sophie ha deciso di fare questo passo e nel condividere la propria decisione, ha rivolto anche un appello alle fan invitandole a pensarci bene prima di fare qualsiasi tipo di intervento. “Avete le labbra gonfissime, ma poi perfette. Per chi non lo sapesse si tratta di un acido che va a sciogliere l’acido ialuronico nelle labbra e lo elimina definitivamente. Per toglierlo tutto tutto ne ho fatte due. Se l’avessi saputo prima l’avrei fatto molto tempo fa. Sono molto felice e non le ho mai più toccate e mai più le toccherò”, ha concluso.

Delitto di Garlasco, scontro totale tra Lovati e De Rensis "Bomba di fango"/ E minaccia esposto alla Procura