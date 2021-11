Sophie Codegoni pesanti accuse a Gianmaria/ “Ha creato lo scontro tra Alex e Aldo”

Sophie Codegoni nessun riavvicinamento con Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni ha preso decisamente le distanze da Gianmaria Antinolfi. Già nella puntata di lunedì l’ex tronista ha ammesso che avrebbe voluto votare l’imprenditore, che però era già in nomination, e quindi ha spostato il suo voto su Soleil Sorge. Nei giorni successivi i due sono tornati a discutere. Sophie ha trovato inopportuno alcune parole dette dall’imprenditore che avrebbe sminuito lo stile di vita delle altre persone.

L’imprenditore non è d’accordo in quanto avrebbe risposto a una domanda che gli è stata fatta, ma l’eccessiva insistenza di Sophie lo ha fatto reagire in maniera scontrosa: “A me sembri maleducata come Soleil“. Gianmaria avrebbe fatto l’errore di dire con aria presuntuosa che viaggia solo in business. L’ex tronista non ha apprezzato il suo atteggiamento che avrebbe avuto come obiettivo quello di sminuire la vita degli altri. “Meglio viaggiare tutta la vita in economy che avere una povertà d’animo così”, ha concluso la ragazza.

Sophie Codegoni: “Gianmaria è stato ipocrita con Aldo e Alex”

Ma non è tutto. In vista di quanto potrebbe accadere in puntata questa sera, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan hanno commentato lo scontro tra Alex e Aldo. “Mi dispiace che Gianmaria se ne sia tirato fuori. Lui ha lanciato la pietra e nascosto la mano. È stato ipocrita”, ha detto l’ex tronista, attribuendo buona parte della responsabilità ad Antinolfi. Secondo lei, infatti, l’imprenditore si è messo proprio con l’obiettivo di generare uno scontro tra Alex e Aldo.

Nelle ultime ore è apparso un nuovo messaggio nel cielo sopra la casa del Grande Fratello Vip, dedicato proprio a Gianmaria e Sophie: “Giansofy, vivetevi senza paura”. La modella non ha apprezzato molto lo strisciano e ha cercato di sdrammatizzare chiedendo Aiuto agli altri inquilini della Casa per potersi liberare da Gianmaria una volta per tutte.

