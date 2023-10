Sophie Codegoni piange a Casa Chi: “Tradita da Basciano? Tante cose non si sanno”/ “Non posso negare che…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è finita per un tradimento? Lei crolla in lacrime a Casa Chi

Continua a far chiacchierare la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il loro amore, nato nella Casa del Grande Fratello Vip, sembrava destinato ad essere presto coronato da un matrimonio, soprattutto dopo la nascita della loro bambina Celine; invece, dopo vari periodi di crisi, ecco la conferma della fine della loro relazione.

Da giorni si vocifera di un possibile tradimento da parte di Basciano, indiscrezione che non ha però trovato conferma finora. Eppure, nel suo ultimo intervento a Casa Chi – format di cui è volto fisso -, Sophie è crollata in lacrime, svelando qualcosa in più su questa delicata situazione.

Sophie Codegoni non nega un possibile tradimento di Alessandro Basciano

Incalzata dai giornalisti di Chi, Sophie ha ammesso di essere in un difficile periodo della sua vita: “Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo, – ha esordito – ma menomale che lavoriamo, mi svago, ho la mia bambina che mi fa star bene… Si va avanti.” Sua figlia e il lavoro sono ciò che la portano a reagire: “Non è il periodo più bello della mia vita, ma non bisogna permettere a nessuno di toglierti quella magia che regala il lavoro”, ha spiegato, “Se sto a casa da sola sto troppo male, sono andata dal parrucchiere, esco con la bambina…”.

Quando il giornalista Valerio Palmieri stava per sottolineare che “Non c’è di mezzo nessun tradimento in questa rottura”, Sophie ha invece frenato, dichiarando di non poterlo dire: “Non ti posso dire che non ci sono di mezzo terze persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che non si sanno… Non è facile”, si è poi interrotta l’ex gieffina, non riuscendo più a trattenere le lacrime.

