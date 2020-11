Sophie Codegoni piange a Uomini e Donne/ In crisi per le critiche di Nino…

Percorso sempre più difficile per Sophie Codegoni. La giovane tronista di Uomini e donne, molto apprezzata da Tina Cipollari per la sua bellezza, ma anche per la sua educazione e l’approccio che ha con i suoi corteggiatori, sin dal primo giorno in cui si è seduta sul trono, ha ammesso di sognare un amore da favola. Sophie non è riuscita a sentire ancora le farfalle nello stomaco al punto da aver eliminato, inizialmente, tutti i corteggiatori che avevano accettato di partecipare all’appuntamento al buio. Per Sophie, poi, sono scesi altri corteggiatori che ha scelto lei stessa vedendo alcune foto. Tra tutti, la Codegoni è rimasta colpita da Nino con cui ha già fatto diverse esterne. Proprio le critiche di Nino, nella puntata odierna, scateneranno una profonda crisi in Sophie.

SOPHIE CODEGONI IN CRISI PER NINO

Sophie Codegoni non ha mai nascosto di trovarsi bene con Nino con cui si sta lasciando sempre più andare. Tuttavia, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Nino criticherà l’atteggiamento di Sopgie che andrà in crisi non aspettandosi affatto l’attacco di quello che, per i fans, è il suo corteggiatore preferito. Nino criticherà sophie per non averlo portato in esterna. La tronista, in lacrime, ammetterà così di non riuscire a lasciarsi andare e di non trovarsi nelle condizioni per vivere serenamente le proprie emozioni. Maria De Filippi rassicurerà Sophie dandole tutto il tempo necessario per godersi il percorso sul trono e trovare davvero l’amore. Cosa farà Sophie?



© RIPRODUZIONE RISERVATA