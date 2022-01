Sophie Codegoni piange in diretta al GF Vip “Ho tanti limiti”/ “Ci vuole pazienza”

Nuovo confronto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip. La diretta affronta ancora una volta i litigi e gli allontanamenti dei due nella Casa, alti e bassi che vengono in qualche modo minimizzati da Sophie. La gieffina ha però un crollo quando inizia a parlare delle sue insicurezze e i motivi personali che le impediscono di essere libera e serena all’inizio di un rapporto amoroso. “Io e Alessandro ci stiamo capendo, ci stiamo conoscendo… dobbiamo parlare, dobbiamo trovare quell’equilibrio che alla fine si trova soltanto conoscendosi, avendo un po’ di pazienza.” ammette, poi però la sua voce si spezza. “Io so che quando si tratta di me ci vuole forse troppa pazienza, ho tanti limiti”, continua, non riuscendo più a trattenere le lacrime.

Sophie confessa allora le sue fragilità, dichiarando che per lei avere una relazione è un processo che arriva con tempo e grande pazienza. Signorini cerca allora di rincuorarla: “Guarda che quando si ama si ha la pazienza di aspettare, quindi stai tranquilla che sicuramente Alessandro ti aspetterà”. Parole, queste, che rincuorano e calmano la Codegoni.

