Sophie Codegoni pronta a tradire Gianmaria/ “Vediamo se entra il ragazzo nuovo…”

Sophie Codegoni: tira e molla infinito con Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni continua a far discutere per la sua relazione “tira e molla” con Gianmaria Antinolfi dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Al termine della puntata di lunedì 13 dicembre Gianmaria si è infuriato con Sophie perché invece di attenderlo fuori dal Confessionale per condividere insieme la gioia di aver scelto di andare avanti, è andata a consolare Soleil Sorge che non si è mai mostrata amichevole nei suoi confronti. La ragazza ha confidato a Giucas Casella di sentirsi una persona libera e in questa storia, in quanto non sente le farfalle nello stomaco.

Nei giorni scorsi Sophie ha ritrovato una lettera nella tasca di un maglione di Gianmaria. L’imprenditore l’aveva scritta durante la notte di Halloween perché temeva che avrebbe dovuto abbandonare la Casa al televoto. Non essendo uscito non l’ha consegnata a Sophie.

Sophie Codegoni: pronta a tradire Gianmaria?

Ogni occasione per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è buona per litigare, i nervi sono talmente tesi che basta una bottiglia d’olio non recapitata al destinatario per far scoppiare una discussione. “Non è che ti devo pulire i mocassini ogni volta che mi rivolgo a te!”, ha detto l’ex tronista, che ritiene Gianmaria troppo permaloso. Alla domanda di Sophie “Sei innamorato?”, l’imprenditore ha risposto di “no”: “Se non sei innamorato vivitela con leggerezza”, è stato l’invito della ragazza. Dopo il pomeriggio di litigi, Sophie si è tuffata in piscina ed à stata raggiunta dal Gianmaria: i due si sono lasciati trasportare dall’acqua e hanno coronato il momento con un bacio appassionato. Sui social però in molti criticano la modella: “Pronta la clip per stasera brava Sofy… vediamo stasera che entra il ragazzo nuovo… sono veramente curiosa”.

