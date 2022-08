Sophie Codegoni pronta per Avanti un altro/ “Eliminate mele marce”: attacco a Corona?

Sophie Codegoni verso il debutto ad Avanti un altro: cosa cambia dopo il successo al Grande fratello vip e la rottura con Fabrizio Corona

Dopo aver diviso i telespettatori con la sua ricerca dell’amore condotta a Uomini e donne e l’importante popolarità raggiunta con la sua recente partecipazione al Grande fratello vip 6, dove ha anche trovato l’amore -l’ex tentatore a Temptation island, Alessandro Basciano- Sophie Codegoni è pronta per un nuovo debutto in tv. Sonia Bruganelli, consorte di Paolo Bonolis alla produzione di Avanti un altro, l’ha scelta come nuova “Bonas” nel cast del game-show timonato dal marito, un ruolo importante per la giovane promessa della tv, dai capelli biondi e gli occhi di ghiaccio, che potrebbe anticipare una svolta radicale nella carriera dell’ex gieffina vip. Nel frattempo, così come lei stessa ha palesato in una nuova intervista concessa a Chi magazine, Sophie Codegoni si dichiara molto grata al Grande fratello vip di Alfonso Signorini, che le ha permesso di raggiungere un pubblico vasto e variegato e di entrare nei cuori di molti telespettatori: «Infatti ringrazio infinitamente Alfonso Signorini per avermi scelta. Ci siamo sentiti e l’ho ringraziato anche al telefono. Mi sa che dovrò andare a Cortina d’Ampezzo, dove sta trascorrendo le vacanze, a piedi in pellegrinaggio (sorride, ndr). Scherzi a parte, devo molto al reality”. E nel suo intervento, poi, non lesina una frecciatina al vetriolo che sembrerebbe essere destinata all’ultimo ex fiamma, con cui ha chiuso anche ogni tipo di rapporto lavorativo, ovvero Fabrizio Corona.

Grande fratello vip: la sospetta frecciatina di Sophie Codegoni a Fabrizio Corona e la reazione

Nel dettaglio, l’ex Grande fratello vip 6 ha testualmente rilasciato le seguenti dichiarazioni, nel suo intervento mediatico: “È un’esperienza che mi è servita anche “fuori” per eliminare le mele marce che avevo intorno. Detto ciò, sono pronta a lavorare”. Fabrizio Corona, in occasione delle vacanze estive in corso, ha intanto voluto trascorrere del relax a tre insieme al figlio avuto dall’ex moglie Nina Moric, Carlos, e la promessa sposa Sara Barbieri, e le dichiarazioni sibilline di Sophie sembrano non essergli ancora giunte all’orecchio dal momento che non si registra alcuna sua annessa “reazione” social. Chissà, quindi, che l’ex re dei paparazzi non possa raccogliere la sospetta provocazione dell’ex e destinarle una pronta replica a distanza, molto presto.

