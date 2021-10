Sophie Codegoni, “pubblicizza” la sua dieta al GF Vip/ Il web insorge!

Sophie Codegoni sta facendo impazzire di gelosia Lulù. In settimana Davide ha dato origine a una discussione che lo ha visto scontrarsi con le tre sorelle. Difatti ha pensato bene di ironizzare sulla simpatia che è nata tra Sophie e Manuel. Un’amicizia al momento innocua quella nata al Grande Fratello Vip, ma che sta mettendo in difficoltà Lulù e le sue certezze sul rapporto con l’ex nuotatore. A complicare la situazione c’è l’antipatia tra le due ragazze, amplificato dal comportamento di Sophie che ha rivelato un suo segreto escludendo dal gruppo delle donne Lulù.

Sophie Codegoni vs sorelle Selassié/ "Sparlano di me": confronto in diretta al GF Vip 2021

Da questo fatto ne è scaturito uno sparlare nei confronti dell’ex tronista da parte delle tre sorelle. Nella puntata di venerdì ci si aspettava un confronto, ma se è stato dato spazio ad altri avvenimenti. La questione non resterà nel dimenticatoio, perché Sophie ha confidato a Miriana che preferirebbe affrontare la situazione direttamente, invece le sorelle preferiscono parlare dietro le sue spalle e lei, senza potersi difendere deve subire in silenzio.

Sophie Codegoni "mia madre vittima di un uomo"/ "Ho visto tutto, ero di ghiaccio"

Sophie Codegoni, amicizie strategiche per evitare le nomination del Grande Fratello Vip?

Sophie Codegoni è una ragazza molto astuta, adotta sempre un comportamento calmo, non è mai nell’occhio del ciclone, non si fa nemici. Questo atteggiamento la rende neutrale, non viene mai nominata e fino ad oggi non è mai andata in nomination. Anche lei come gli altri si sta avvicinando ad alcuni inquilini, e uno di questi è Giucas Casella, durante una nottata insonne, la ragazza si è ritrovata nel giardino del Grande Fratello Vip in compagnia di Giucas Casella e tra i diversi racconti, ha fatto un complimento inaspettato al mago: “Te sei sicuramente il mio preferito…questa casa senza di te non sarebbe la stessa”. Casella non ha risposto niente, ma ha apprezzato molto la confidenza di Sophie.

VALENTINA NULLI AUGUSTI LITE CON SOPHIE CODEGONI AL GF VIP/ "Donna imbarazzante"

Sophie Codegoni, il web insorto per la “pubblicizzazione” della dieta

Il pubblico social del Grande Fratello Vip in questi giorni si è schierato contro Sophie per una dieta alimentare che sta seguendo. La ragazza farebbe un solo pasto al giorno, mangerebbe la pasta due volte l’anno, avrebbe abolito i carboidrati e a volte si concede digiuni di due giorni in cui mangia solamente un paio di biscotti. Gli utenti sono intervenuti vietando a chiunque di seguire questo regime alimentare.

La sua strategia del “comodino” non sempre premia al Grande Fratello Vip a lungo andare…

Sophie Codegoni manda al televoto Amedeo, lei non viene nominata. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip ci si aspetta che l’ex tronista partecipi più attivamente alle dinamiche di gioco. Probabilmente dovremo aspettarci un confronto con le sorelle Selassié, in particolare Lulù, perché se è vero che nei giorni scorsi le due ragazze si sono rappacificate, dall’altra la gelosia della principessa nei confronti di Manuel non si è placata. Sarà interessante conoscere anche cosa ne pensa Davide della ragazza visto che lo ha difeso dagli altri inquilini che lo accusano di starsene sempre da solo e di conseguenza poi lo nominano.

Davide è l’unico in questo momento a non trovare alleanze nella Casa, ma la sua schiettezza potrebbe alla fine fare la differenza portandolo alla finale. Chissà se Sophie questo lo ha capito e sta cercando di conquistare la sua amicizia per evitare di essere nominata. Il pubblico non è dalla sua parte e il Grande Fratello Vip per non dare messaggi sbagliati vorrà tornare anche sulla questione “dieta” e come il messaggio possa essere sbagliato e pericoloso soprattutto per le più giovani che prendono come esempio Sophie e il suo modo di alimentarsi che non è per niente salutare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA