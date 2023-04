Sophie Codegoni: quando partorisce?/ Una story rivelerebbe data di nascita di Celine

Sophie Codegoni, si avvicina la fine della gravidanza per l’ex gieffina, ma quando partorisce?

Quando partorisce Sophie Codegoni? Cresce l’attesa da parte dei fan per la nascita della piccola Celine Basciano, frutto d’amore di Sophie e Alessandro Basciano. Pochi mesi fa, a novembre, gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP avevano annunciato a grande sorpresa di essere in dolce attesa. Così intensa la gioia dei futuri dei genitori che nel corso di questo lungo periodo hanno condiviso coi follower di Instagram attimi di quotidianità relativi alla gravidanza di Sophie. Sul finire dello scorso anno furono inoltre presenti a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, con una pirotecnica ospitata per scoprire il sesso del bambino, appunto una femmina.

Nei giorni successivi, poi, Alfonso Signorini spifferò al grande pubblico le intenzioni della coppia di chiamare la piccola, Celine. Un nome che è stato puntualmente confermato da Alessandro e Sophie. Ma quando nascerà la bambina? A rivelare la data esatta sarebbe stata proprio Sophie Codegoni, attraverso i propri social… .

Sophie Codegoni, indizio social sulla data di nascita della piccola Celine Basciano: manca davvero pochissimo

Secondo quanto riferisce Gossip e TV, infatti, Sophie Codegoni nella giornata di ieri avrebbe pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram una clip in cui ha sfoggiato il suo pancione sempre più grande e che adesso sembra vicino alla fine della gravidanza. A completare la story Instagram, una didascalia con scritto 24. Un numero che potrebbe indicare il numero di giorni mancanti alla fine della gravidanza.

Di conseguenza, se l’indizio fosse corretto, la piccola Celine Basciano dovrebbe nascere il prossimo lunedì 15 maggio. Non resta che attendere, quindi, con Sophie che diventerà madre per la prima volta. Mentre per il suo compagno Alessandro si tratta del secondo figlio, dato che ha già avuto un bambino, di nome Nicolò, dall’ex compagna Clementina Deriu.

