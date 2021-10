Sophie Codegoni radiata da “Uomini e Donne”?/ Nuove accuse alla concorrente del GF VIP

Sophie Codegoni ha incontrato sua mamma Valeria ed ha rivelato dei dettagli su un episodio avvenuto due mesi prima di partecipare a Uomini e donne che ha coinvolto entrambe. Sophie ha infatti rivelato che la mamma avrebbe incontrato un uomo che l’ha fatta soffrire, picchiata e umiliata. Un momento particolare che la giovane ha vissuto malissimo tanto da condizionarle la sua esperienza a “Uomini e Donne”: “Stavo cercando l’amore in un momento in cui l’amore ha rovinato la mia vita. Avevo detto: ho paura degli uomini, nessuno mi capiva. Dietro la scelta di mandare a casa 400 ragazzi, c’era sicuramente anche questo”, ha spiegato.

Dopo la diretta, Alessandro Rosica ha però rivelato un interessante retroscena: “Eri radiata. La redazione di Uomini e Donne ti ha radiata, tu non entri più nemmeno per sbaglio..per tutte le cose che hai fatto e per tutte le cose che hai inventato”. Secondo Rosica, Sophie Codegoni non avrebbe raccontato tutta la verità facendo intendere che Maria De Filippi e la produzione abbiano addirittura radiato la ex tronista dagli studi del dating show. Una rivelazione bomba su cui speriamo Alfonso Signorini faccia un po’ di chiarezza.

Valentina Nulli Augusti punge Sophie Codegoni: “E’ la pupilla di Fabrizio Corona”

Sophie Codegoni ha indossato nell’ultima puntata un abito che è dello stesso brand per cui ha sfilato in passerella Fabrizio Corona. Non è la prima volta che il suo nome viene associato a quello dell’ex paparazzo. La notizia di un flirt tra i due derivava dal fatto che lui l’avesse presentata come sua fidanzata durante una perquisizione a casa de carabinieri. Fu Sophie a smentirla: “Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai Carabinieri ha detto che ero la sua convivente, l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”.

Ora però a rincarare la dose ci ha pensato Valentina Nulli Augusti, l’ex di Tommaso Eletti che ha rivelato: “Forse qualcuno dovrebbe spiegare a Tommaso che la pupilla di Corona è Sophie Codegoni”. Di fronte a queste parole, immaginiamo che ci possa essere un altro confronto a breve tra la Codegoni e la Nulli Augusti.



