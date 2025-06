Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? Le indiscrezioni sul possibile flirt con Andrea Petagna

Sophie Codegoni di nuovo innamorata? Facciamo chiarezza. Nell’ultimo anno, l”influencer è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa della delicata vicenda giudiziaria che l’ha visto protagonista insieme all’ex compagno e padre di sua figlia, Alessandro Basciano. Sophie ha infatti denunciato il deejay per stalking, facendo scattare un arresto che lo ha portato in carcere per circa 48 ore. Dopo la scarcerazione, le indagini sono proseguite e hanno portato all’applicazione di misure cautelari, obbligando Basciano ad indossare il braccialetto elettronico e a rispettare il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex fidanzata.

Di recente, Sophie si è raccontata a cuore aperto in un’intervista a Le Iene, parlando di quanto quella relazione l’abbia segnata e incoraggiando tutte le donne a trovare il coraggio di denunciare. Da allora ha ripreso in mano la sua vita, tra il lavoro da influencer e la sua bimba, Celine Blue. Ora però, sembra che ci sia una novità anche sul fronte sentimentale: dopo i gossip su un possibile flirt con Nicolò Fagioli, l’ex vippona è stata beccata insieme al calciatore Andrea Petagna.

Sophie Codegoni fidanzata con Andrea Petagna? I dettagli del gossip

In questi giorni, Sophie Codegoni si sta godendo una vacanza in Sardegna insieme alla figlia Celine Blue e ad alcuni amici. Tra loro ci sarebbe anche Andrea Petagna, con cui sembrerebbe esserci un flirt in corso. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha parlato della possibile nascita di una nuova coppia. Tra gli indizi segnalati dai fan, c’è una storia Instagram di Sophie in cui si sentirebbe chiaramente la voce del calciatore, mentre alcune foto postate da lui sembrano essere state scattate nelle stesse location frequentate in questo viaggio dall’ex tronista.

“Pare che sia nata una nuova coppia: Petagna e Sophie”, ha scritto l’esperta di gossip, commentando alcuni messaggi dei suoi seguaci. Tra l’altro, sembra che i due abbiano già presentato i rispettivi figli. In Sardegna, infatti, ci sono sia Celine Blue – la figlia che Sophie ha avuto con Alessandro Basciano – sia Leo, il figlio di Petagna, nato un anno fa dalla sua precedente relazione con Carolina Montefusco. Che sia davvero l’inizio di una nuova storia d’amore? Non resta che aspettare per scoprirlo.