Sophie Codegoni “Sarò la nuova Bonas di Avanti un altro”/ “Sogno una famiglia”

Sophie Codegoni: la nuova “Bonas” di Avanti un altro

Sophie Codegoni sarà la nuova “Bonas” nel programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. “Ho fatto il casting con il team di Sonia e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa, mi ha convocato alle Baleari per darmi la notizia. Mi trasferirò a Roma e vivrò con Alessandro. Reputo questo passaggio della mia vita un punto importante dentro la parola gavetta”, ha detto la ex gieffina intervista da Gabriele Parpiglia sulle pagine di Chi. Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, prenderà il posto di Sara Croce, che sarà presenza fissa al Maurizio Costanzo Show. Sophie non si aspettava di essere scelta: “Ho fatto il provino con l’intenzioni di chi, dopo un reality, deve partire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi?/ La testimonianza da Formentera: "Più uniti che mai e…"

Il prima a ricevere la buona notizia, ovviamente, è stato Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni conosciuto dentro la casa del Grande Fratello Vip. Poi l’ex gieffina li ha detto alla madre Valeria Pasciuti, grande fan di Paolo. Bonolis. Il Grand Fratello Vip ha portato molta fortuna alla giovane Sophie sia in amore sia al livello professionale: “Ringrazio Alfonso Signorini per avermi scelta. È un’esperienza che mi è servita anche “fuori” per eliminare le mele marce che avevo intorno”, ha detto al settimanale Chi. Sophie Codegoni non ha mai nascosto di sognare in grand e di ambire a condurre un programma tutto suo. Per quanto riguarda la sfera privata, Sophie vorrebbe mettere su famiglia con Alessandro Basciano: “Ho voglia di diventare madre. Una volta trovata la nostra stabilità intendo costruire una famiglia con le nozze e un figlio. In questo momento sono al nastro di partenza della mia carriera e voglio giocarmi questa chance”.

