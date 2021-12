Sophie Codegoni “scarica” Gianmaria Antinolfi per Alessandro Basciano?/ Dei primi indizi svelano che…

Sophie Codegoni: occhi su Alessandro Basciano, Gianmaria deve iniziare a temere il peggio?

L’ingresso di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip ha mandato in confusione Sophie Codegoni. Soleil Sorge ha ammesso di aver notato un cambiamento della modella da quando è arrivato Alessandro e ha deciso di darle dei consigli: “Ti conviene cercare di mettere un punto che sia in positivo o in negativo sulla cosa perché così poi hai la libertà di muoverti come preferisci”. E ha aggiunto: “Ti ho vista più accesa del suo arrivo più di quando hai conosciuto Gianmaria. Questo è quello che penso”. Sophie ha ammesso un certo interesse per il ragazzo ma di non credere che possa nascere qualcosa tra loro: “È un bellissimo ragazzo, è proprio il mio tipo, ma non ho nessun interesse. Anche perché non ci parlo”. Gianmaria Antinolfi, invece, non è apparso nulla felice dell’arrivo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni “Alessandro Basciano nudo in confessionale”/ “Torno dal mio dj…”

Sophie Codegoni non bacia più Gianmaria Antinolfi

Anche Alessandro Basciano si è accorto dell’interesse di Sophie Codegoni e ne ha parlato nella sauna con Giacomo Urtis: “Se mi piace un po’ Sophie? Secondo me io le piaccio a lei. Però non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro. Da quando sono entrato al GF Vip lei non ha più baciato Gianmaria”. L’ex di Temptation Island ha chiesto al chirurgo estetico di indagare: “Io per rispetto di Gianmaria non faccio lo stron*o, certo però che se lei farà dei passi in più verso di me io non la scaccio”. Insomma sembra proprio che l’arrivo dell’imprenditore cambierà le carte in tavola dentro la casa del Grande Fratello Vip, d’altronde Sophie ha sempre dichiarato di avere dei dubbi su una possibile relazione con Antinolfi. Nascerà una nuova coppia? Anche Soleil, però, ha mostrato un certo interesse per il nuovo arrivato…

