Sophie Codegoni, scelta a Uomini e Donne?/ “Matteo mi piace, ma le acque chete…”

Sophie Codegoni verso la scelta a Uomini e Donne? La giovane tronista, dopo un inizio difficile, si sta finalmente lasciando andare con i suoi corteggiatori. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine fa il punto sul suo percorso. La scelta di Sophie appare ancora molto lontana anche se, ad oggi, sta costruendo rapporti più solidi con i suoi corteggiatori. Tra Matteo, Antonio e Giorgio, quello di cui la Codegoni si fida di più è sicuramente Matteo a cui ha anche organizzato un’esterna speciale per il suo compleanno. “Mi piace tanto il fatto che accanto a lui io riesca a tirare fuori il mio lato più sensibile e dolce, una parte che c’è ma che in pochissimi sono capaci di far emergere in così poco tempo. Abbiamo tanto in comune, dal legame con la nostra famiglia all’amore folle per gli animali”, ha raccontato la Codegoni che, tuttavia, non è ancora sicura dei propri sentimenti avendo ancora dei dubbi da sciogliere.

LE PERPLESSITA’ DI SOPHIE CODEGONI

Matteo è sicuramente il corteggiatore di cui Sophie Codegoni si fida di più, ma ad oggi non è ancora sicura di quella che sarà la sua scelta a Uomini e Donne. “Su Matteo non ho particolari perplessità, perché l’ho visto sempre molto limpido, ma a casa mi hanno sempre insegnato che delle acque chete bisogna sempre aver paura (ride, ndr). Vedremo!”, ha spiegato la giovane tronista che ha davvero voglia di lasciare il programma di Maria De Filippi con un ragazzo con cui costruire qualcosa d’importante. Tanti dubbi, invece, su Antonio: “Antonio, per esempio, sono convinta si stia facendo condizionare un po’ troppo dai social. Non lo sento rilassato al cento per cento nei miei confronti, e per questo ho un po’ di dubbi. Spero che non si lasci influenzare e si faccia conoscere per ciò che è”. Non sembrerebbe avere tante possibilità di conquistare il suo cuore Giorgio, l’ultimo arrivato, che pur avendola colpita fisicamente, non è ancora riuscito a sbaracgliare la concorrenza dei suoi rivali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA