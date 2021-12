Sophie Codegoni “Sei meraviglioso, ma ad oggi no”/ Marcia indietro con Gianmaria

Sophie Codegoni frena con Gianmaria Antinolfi?

Sophie Codegoni dopo aver respinto più volte Gianmaria Antinolfi nei giorni scorsi è capitolata tra le braccia dell’imprenditore. Nel fine settimana i due si sono scambiati baci appassionati e coccole sotto le coperte, ma nonostante tutto l’amore tra loro non sembra pronto a decollare. Nelle ultime ore la ex tronista di Uomini e Donne ha fatto di nuovo marcia indietro, invitando Gianmaria a vivere l’esperienza al Grande Fratello Vip e di scegliere se continuare o meno dopo l’annuncio del prolungamento, senza pensare al loro rapporto. “Le delusioni più grande le ho avute dall’amore. Io ho avuti altri benefici nello stare qui e non resto qui per te, se vado via metto da parte i miei principi e i miei valori. È normale che, in questo momento, tutto questo mi mette paura”, ha risposto l’imprenditore.

Sophie Codegoni: “Chissà cosa diventeremo”

Sophie Codegoni ha spiegato di aver sempre percepito qla sua paura e per questo di essersi più volte allontanata da lui: “Non mi pento di un bacio, mi pento perché so che per me può avere un valore e per te un altro. Tu con me sei meraviglioso, sei fantastico, ma io sono molto più indietro di te. Non vuole dire che non succederà mai, ma ad oggi no”. E ha aggiunto: “Io non rimarrò per sempre qui, non deve succedere ora. C’è un bel rapporto tra di noi, abbiamo litigato e fatto pace, abitiamo nella stessa città e chissà cosa diventeremo”. Dopo questo discorso della modella, Gianmaria Antinolfi si è fatto pensieroso e all’improvviso ha detto, con le lacrime agli occhi: “Ho bisogno di allontanarmi da te”, aggiungendo di voler proteggere se stesso e di non volere soffrire come in passato.

