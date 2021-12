Sophie Codegoni si struscia con Alessandro Basciano/ Video: e Gianmaria?

Sophie Codegoni compie 20 anni e festeggia con Basciano

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 6 si è festeggiato il compleanno di Sophie Codegoni, che compie 20 anni. Dopo la cena, allo scoccare della mezzanotte, è iniziato il DJ Set Night e i vipponi si sono scatenate in pista. Sophie ha concentrato le sue attenzioni su Alessandro Basciano, ultimo arrivato dentro la casa di Cinecittà. La giovane modella, nonostante il turbolento rapporto con Gianmaria Antinolfi, ha subito spostato le sue attenzioni sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il neo arrivato ha palesato di essere incuriosito da Sophie, Soleil Sorge e Jessica Selassié sin da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gf Vip 6. Dopo pochi giorni Basciano ha detto di avere uno slancio importante verso la Codegoni. La loro vicinanza non è passata inosservata e Gianmaria Antinolfi ha deciso così di troncare con Sophie. Ieri durante la festa Sophie e Alessandro, dietro la console con Biagio D’Anelli, hanno ballato estremamente vicini e la ex tronista ha più volte cervato il contatto con il ragazzo. Clicca qui per vedere il video di Sophie e Alessandro

Alessandro Basciano: Sophie o Soleil?

Alessandro Basciano, sempre a torso nudo, non ha mai allontanato la ragazza, anzi. Ma quando Sophie ha cercato di ballare in pista con lui, il ragazzo ha preferito fare coppia con Urtis. Sui social il comportamento dell’ex tronista è stato molto criticato: “Ridicola, tutto questo per le clip”, “Sophie mi piace, ma mi ha deluso troppo oggi. povero Gianmaria” e “Prima Gian adesso ale domani quando si sveglia dirà che non gli piace che manca quella cosa che la fa scattare”. Nonostante le attenzioni rivolte a Sophie, Basciano sembra molto preso anche da Soleil: “Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te…”.

