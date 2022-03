Sophie Codegoni smaschera Clarissa Selassiè/ “Ci ha provato con Alessandro Basciano!”

Sophie Codegoni ha svelato un interessante retroscena sul Grande Fratello Vip: l’ex gieffina ha infatti rivelato che Clarissa Selassiè ci avrebbe provato con Alessandro Basciano. Sul settimanale Chi si legge che Clarissa si sarebbe cambiata d’abito quattro volte durante una diretta del Grande Fratello Vip: “Tornando ai camerini, Clarissa Selassié si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido, all’abitino corto: Alla fine sceglie una sorta di abito da sposa. Trasparentissimo, però. Mentre entra nel camerino, posa per una foto con Alessandro Basciano”. Fin qui nulla di sospetto. Sophie Codegoni però è subito intervenuta, facendo capire a Clarissa di avere intuito i suoi piani: “So che ci stai provando con lui”. Clarissa però avrebbe risposto in modo ironico: “Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?”. Una battuta che però non è stata apprezzata da Sophie Codegoni, che proprio al settimanale Chi ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento di Clarissa: “Poi però la stessa Clarissa mi scrive ‘Mi manchi, come stai?’… Mah…”.

Intanto, nelle scorse ore anche Jessica ha fatto una rivelazione su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Secondo la vincitrice del Grande Fratello Vip, la coppia sarebbe destinata a scoppiare: “Una coppia è già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio. Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sophie e Alessandro”. A questa frase si aggiunge il fatto che alcuni utenti sul web hanno notato che Sophie segue su Instagram sia Clarissa che Lulù, ma ancora non c’è il segui a Jessica. Si tratta di una vendetta?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono pronti per andare a convivere. I due gieffini si sono raccontati al settimanale “Chi” e hanno svelato i retroscena sulla loro storia d’amore. Sophie ha rivelato: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ci ha messo pure lo spazzolino per Alessandro. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale, che si dividerà fra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò”. A fare da Cupido è stata Soleil Sorge. Sophie ha ammesso di essere riuscita a mettere da parte la sua parte razionale e di essersi abbandonata ai sentimenti: “In amore sono sempre stata molto razionale […] Mi fido totalmente di lui, quando incontri la persona giusta cadono tutte le tue paure. Lui sembra un duro, ma in realtà è molto dolce e mi ha sempre capito. Quando è entrato nella Casa mi sono emozionata, ho messo da parte la mia razionalità”.

A proposito di Fabrizio Corona, che aveva lanciato delle frecciatine nei loro confronti, Basciano replica: “Ero infastidito dal fatto che Corona avesse espresso opinioni su di me senza conoscermi, non perché fosse stato con Sophie. Ho un carattere particolare, ma non giudico chi non conosco: Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi”. Sophie invece spiega di doverlo ancora sentire: “Le ipotesi sono due… O sarà totalmente fuori o avremo un rapporto di amicizia e lavoro. […] Ora ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo”. I due fanno davvero sul serio. Chissà se con il tempo riusciranno a coronare tutti i loro sogni.

