Sophie Codegoni smaschera Soleil Sorge/ “Sapevo già tutto” riferimento ad Alex Belli?

La lite pesantissima tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni ha avuto degli strascichi non indifferenti. Dopo le accuse e le offese dell’influencer, l’ex tronista ha iniziato a covare del rancore nei suoi confronti esploso con una prima clamorosa rivelazione che è stata in parte prontamente censurata dalla regia del reality. Le due ragazze sono state protagoniste nelle passate ore di un acceso confronto. Tutto sarebbe iniziato con le parole da parte della Sorge che ha accusato Sophie di avere “più plastica che personalità”. Dopo aver incassato il colpo, però, la Codegoni si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che avrebbero contribuito a smascherare Soleil.

La mente degli spettatori più attenti è andata subito ai presunti “accordi” e “teatrini” che le due concorrenti avrebbero organizzato con la – ancora presunta – complicità di Fabrizio Corona prima del loro ingresso nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. Proprio in seguito alla lite Sophie si è ritirata in camera e qui ha avuto uno sfogo contro Soleil con alcune inquiline, in particolare Miriana, Jessica e Lulù, replicando a distanza alle provocazioni della sua ‘nemica’.

Sophie Codegoni e le rivelazioni su Soleil Sorge

A Sophie Codegoni continuerebbero a non andare affatto giù le continue provocazioni di Soleil Sorge, della quale si è sentita umiliata, complice anche il contenuto dell’ultima discussione. Ed è proprio durante queste riflessioni che l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un commento particolare: “Ma guarda con stai facendo tu… io perché sono buona e cara, ma sapevo già tutto, meglio che non mi fa parlare. Io non sono come lei, non infango le persone, anche se potrei farlo”. Il resto delle inquiline, inevitabilmente l’hanno guardata con fare incuriosito.

Il riferimento è forse a quanto accaduto in queste settimane tra Soleil ed Alex Belli? La giovane non ha aggiunto molto in merito ma ha proseguito raccontando uno strano aneddoto, prima di essere bloccata dalla regia del GF Vip. “Con le cose che so di lei… ho assistito a delle scene fuori da qui, che lascia perdere proprio…l’hanno cacciata da una cena che gratuitamente si è messa ad insultare Vito…”, ha raccontato Sophie, ma poi è scattata prontamente la censura. La ragazza potrebbe presto rappresentare una bomba ad orologeria pronta ad esplodere?



