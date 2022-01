Sophie Codegoni, stoccata a Delia Duran/ “Proverà a sedurre Alessandro e Alex…”

Sophie Codegoni è sicura dell’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip. I vipponi ancora non lo sanno ma Sophie Codegoni si è insospettita e parlando con Gianmaria Antinolfi ha ipotizzato degli scenari diversi. Sophie Codegoni pensa che Delia possa diventare amica di Soleil Sorge o in alternativa che le due possano scannarsi ma c’è di più. Sophie pensa che Alessandro Basciano ci possa provare con Delia così da provocare la reazione di Alex Belli che tornerà nella casa per un nuovo confronto: “Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con Alex… Alex viene e farà di nuovo i confronti”, ha dichiarato la giovane. Sophie è convinta però che sia tutto pianificato. Parlando con Antinolfi, aggiunge: “Delia – la cosa studiata a tavolino – proverà a sedurre un po’ Alessandro ed Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino”.

Certo è che Sophie Codegoni sembra aver analizzato perfettamente la situazione e in molti pensano che potrebbe aver azzeccato tutto. Sophie ha poi lanciato una frecciata ad Alex Belli: “Perché Alex e Delia non si possono parlare? Lo fanno via Instagram quei due, dai. Ma tu Alex non hai una moglie con la quale andare a cena? Andare a pranzo? Stare sul divano a vedere un film? Alle 20:51 Soleil piange ed alle 20:53 hai già scritto il post che neanche può leggere? O vivi collegato al GFVip ed io da moglie ti direi ‘anche meno’, oppure…”.

Sophie Codegoni fa infuriare Alessandro Basciano. Al termine della puntata andata in onda venerdì, i due sono entrati in crisi. La modella ha provato delusione per il fatto che Alessandro aveva votato come preferito Gianmaria Antinolfi. Sophie vorrebbe maggiori certezze da lui anche se Alessandro Basciano non sopporta più il comportamento della Codegoni che però in lacrime gli dice: “Voglio che tu prenda una posizione”. Alessandro Basciano l’ha poi redarguita per non aver dato il giusto valore al loro legame: “Il nostro rapporto è vero o non è vero?”. Sophie Codegoni ha poi ammesso di essersi sentita in imbarazzo quando hanno parlato di loro. Basciano ha consigliato alla giovane di esprimersi allora più con i gesti che con le parole: “Usa il cuore”.

Sophie Codegoni ha assicuraot di provare dei sentimenti e ha detto: “Mi piaci, con te ci sto bene e se non ci sei mi manchi. Questo è quello che provo. Mi dà fastidio dare i titoli, ma è come se fossimo fidanzati”. Soleil Sorge ha consolato Sophie Codegoni tanto che la modella ha ammesso: “Nei miei momenti di bisogno tu ci sei sempre dall’inizio. Quando ci vediamo con le lacrime agli occhi così arriviamo”.



