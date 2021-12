Sophie Codegoni svela “un lutto condiziona Gianmaria”/ “Da quel giorno non riusciva più ad essere sé stesso”

Sophie Codegoni: “Finalmente ho capito delle parti di lui che io prima giudicavo”

La conoscenza tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi procede velocemente tanto che l’imprenditore ha rivelato alla ragazza alcuni avvenimenti del passato mostrando alcune parti del ragazzo che prima Sophie giudicava in maniera negativa. La ragazza confessandosi con Carmen Russo ha ammesso di aver scoperto un nuovo Gianmaria, grazie proprio ad alcuni suoi racconti: “Finalmente ho capito delle parti di lui che io prima giudicavo”.

Sophie Codegoni ha raccontato a Carmen Russo di come il ragazzo le abbia confessato di come ad un anno dalla morte del compagno di sua mamma che lui riteneva un padre, non riusciva più ad essere sé stesso. Sophie ha ammesso alla ballerina anche di come i lati nascosti di Gianmaria Antinolfi fossero lati molto più belli di quelli che lui quotidianamente mostrava a tutti gli altri concorrenti e al pubblico a casa.

I lati nascosti di Gianmaria Antinolfi

Carmen Russo si è mostrata molto stupita dalle parole di Sophie Codegoni, ammettendo di non conoscere alcuni lati della personalità di Gianmaria. La ballerina ha confessato a Sophie: “Anche io quando a volte l’ho nominato era perché vedevo una discrepanza, un contrasto esagerato e questo ti fa pensare ad una strategia”.

La ragazza ha poi confessato il motivo per cui Gianmaria Antinolfi spesso abbia esaltato la sua vita di super lusso: “Mi ha raccontato come è arrivato a questo che è oggi, era orgoglioso e cercava di dimostrare di avercela fatta da solo”. Sophie ha anche confessato a Carmen di aver scoperto il perché Gianmaria appaia sempre così calmo e si faccia scivolare tutte le affermazioni cattive addosso dicendo: “Lui ha passato tutta la sua vita a darsi da fare per dimostrare al compagno della mamma di riuscire a farcela e quando è arrivato al traguardo questo signore è morto e io non potevo essere orgoglioso insieme a lui”.

