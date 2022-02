Sophie Codegoni teme di essere lasciata da Basciano?/ “Sei diverso, mi offendi…”

Sophie Codegoni ed il rapporto con Alessandro Basciano

Continua nella Casa del Grande Fratello Vip la love story tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo l’uscita dal gioco di Gianmaria Antinolfi, l’ex tronista non è stata più al centro delle dinamiche di gioco, con l’uscita di scena di Katia e con due concorrenti in finale (Lulù e Delia), la Codegoni sta pensando di passare all’attacco per riprendersi la scena lunedì sera. Intanto l’influencer sta vivendo la sua storia d’amore tra abbracci, baci passionali e coccole ma anche continue liti. Qualche notte fa si è lasciata andare tra le braccia di Alessandro. I fan hanno registrato il filmato e postato sul web scatenando il loro interesse. Sono in molti a sostenere questo amore che prima di mostrarsi nella sua bellezza ha dovuto affrontare molte avversità.

Nei giorni scorsi Sophie parlando con Lulù Selassié ha commentato la relazione sentimentale che Gianmaria sta vivendo fuori dalla Casa con Federica Calemme. L’influencer non crede che il rapporto duri molto, anzi può già essere giunto al capolinea. Manuel Bortuzzo che è molto amico di Antinolfi, è intervenuto in una diretta social ed ha lanciato una frecciatina a Sophie e a chi la pensa come lei: “Quando escono se ne renderanno conto di quanto stanno bene, di quanto sono felici insieme”. La Codegoni non ha filtri e mostra tutte le sue antipatie. Nathaly è un altro concorrente che è finito sotto la sua traiettoria di lancio. Durante la diretta l’influencer ha riferito le parole che la showgirl avrebbe detto; questo ha sollevato uno scontro verbale tra le due donne. Alfonso Signorini per fare chiarezza è intervenuto ma non ha potuto fare niente perché il video con la frase non è stato possibile trovarlo e comunque ha precisato il conduttore non è andata in onda.

Catena di salvataggio in vista?

In queste ore il web è scatenato contro Sophie Codegoni la quale parlando con Jessica si è interrogata sulla possibile “catena di salvataggio” che il Grande Fratello Vip potrebbe allestire nelle ultime dirette del reality per formare la rosa dei concorrenti da portare nella finale del 14 marzo. Facendo la lista le due gieffine verrebbero “salvate” senza problemi. La conversazione ha alimentato i commenti sul web. Un altro avvenimento che ha fatto scatenare la reazione del pubblico è stata la notte di passione che la Codegoni ha trascorso con Basciano senza indossare i microfoni. Qualche spettatore ha ipotizzato che stessero organizzando la “catena di salvataggi” che avrebbe messo all’angolo Miriana. Una strategia che non sta piacendo ai follower, delusi da questa tattica di gioco.

Nella prossima puntata il pubblico del Grande Fratello Vip vorrà vederci chiaro. Manuel potrebbe intervenire in difesa di Gianmaria, oltre a dare conforto e sostegno a Lulù. Un confronto con l’influencer potrebbe esserci anche con Miriana, difatti i suoi fan non sono contenti della strategia di gioco che sta mettendo in atto la Codegoni, se davvero ci fosse una “catena di salvataggio”, la ex di Non è la Rai verrebbe eliminata dal gruppo, ma come dice il proverbio “non bisogna fare i conti senza l’oste”.

I dubbi sulla relazione con Basciano

Tornando alla storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, questa procede tra alti e bassi. Alle tante coccole, infatti, si alternano liti e dubbi. Proprio nelle ultime ore si è assistito ad un nuovo confronto tra i due fidanzati che continuano a mettere a dura prova la loro storia ma anche la pazienza dei telespettatori. In particolare Sophie avrebbe notato un cambio di atteggiamento da parte del giovane ed avrebbe deciso di chiedere spiegazioni: “Ti vedo che sei diverso…”.

Da parte di Basciano, tuttavia, non ci sarebbe nulla di diverso rispetto al solito, ed anzi il fidanzato avrebbe invitato Sophie a farsi meno paranoie e di lavorare su alcuni aspetti del suo carattere: “Ti apprezzo per quella che sei però ci sono determinate cose su cui ci si può lavorare sopra”. Secondo la Codegoni, tuttavia, in amore non ci dovrebbe essere tutto questo controllo ed anzi ha fatto notare al fidanzato i suoi modi spesso aggressivi di rivolgersi a lei: “Ti rendi conto di come mi stai offendendo e continuo a parlarti?”. L’atteggiamento di Alessandro avrebbe in qualche modo confermato i suoi dubbi, stroncati nuovamente dalle parole di Basciano: “Ma io ti amo da morire…”.

