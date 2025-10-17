Sophie Codegoni, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato la sua personale esperienza a proposito di tradimenti in amore.

Sophie Codegoni non ha mai avuto peli sulla lingua quando si è trattato di raccontarsi anche nel merito della sua vita privata e sentimentale. Oggi a La Volta Buona si parla di infedeltà e sul tema non ha usato mezze misure nel raccontare il suo spiacevole bagaglio personale. “Tradimenti subiti? Ho iniziato la mia collezione di corna a 16 anni; a ripensarci però posso dire, ci sta. Un conto è quando sei incinta o dopo le nozze, a quell’età invece…”.

Non certo la migliore delle circostanze avere a che fare fin dalla gioventù con i tradimenti anche se, racconta Sophie Codegoni, è una circostanza da mettere in conto salvo circostanze decisamente più scottanti come nel pieno di una gravidanza o appena dopo un matrimonio. Lei, tra l’altro, si è dipinta come un vero e proprio segugio – anche in favore delle amiche – quando si tratta di scovare tracce o prove di infedeltà: “Io scopro tutto, sono praticamente l’investigatore anche dei miei amici. Uno studio dice che di 2 persone, almeno 1 l’ha fatto”.

Sophie Codegoni a La Volta Buona: “Sanremo 2026? Ho sentito degli spoiler e…”

Ultimate le curiosità sui tradimenti vissuti in prima persona, Sophie Codegoni è stata incalzata a La Volta Buona anche a proposito del suo punto di vista sul Festival distante pochi mesi: “Io sono pazza di Sanremo perchè amo la musica”. A proposito della kermesse, ha confessato un suo gusto personale e soprattutto una preferenza in vista della rosa dei big per l’edizione 2026 condotta da Carlo Conti: “Vorrei tantissimo che ci fosse Arisa, ho visto degli spoiler non ufficiali e lo spero perchè ha una delle voci più belle”.