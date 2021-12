Sophie Codegoni tradisce Jessica per Basciano/ “Si è impuntata che vuole innamorarsi”

Sta per frantumarsi nella Casa del Grande Fratello l’amicizia tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni. L’arrivo di Alessandro Basciano ha d’altronde scombussolato gli equilibri nella Casa, soprattutto ha creato una rivalità tra le due amiche. Jessica non ha fatto mistero di essere interessata ad Alessandro e lo ha palesato a Sophie che si è però detta pronta a fare un passo indietro: “Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria.” ha detto la Codegoni a Jessica. “Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Amore abbiamo soltanto giocato a biliardo. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto“, ha poi aggiunto. Eppure, le parole di Sophie non trovano conferma nelle sue azioni.

Sophie Codegoni spiffera a Basciano le confidenze di Jessica Selassiè

Di questo ne è convinta Jessica, che ha infatti ammesso: “Sophie a parole dice una cosa e a fatti ne dice sempre un’altra”. Ed ecco infatti che, poco dopo, la Codegoni ha avuto un incontro ravvicinato e solitario con Alessandro, rivelandogli tutto ciò che l’amica Jessica le aveva raccontato in confidenza: “Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci“. Un vero e proprio ‘tradimento’ secondo i telespettatori del Grande Fratello Vip, che sperano ora che Signorini mostri a Jessica le immagini di questo confronto.

