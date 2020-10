Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Andrea conquista la tronista con muscoli e…

Sophie Codegoni incuriosita da Andrea. La redazione di Uomini e Donne continua a mostrare video di probabili pretendenti alla giovane tronista che, tra i tanti, è stata attratta da Andrea che, nei vari video, ha mostrato muscoli e tatuaggi. Sophie, pur non amando i ragazzi che mettono in mostra il fisico, ha deciso di dargli una possibilità. “A me non piacciono i tipi che fanno i piacioni, però, ho deciso di dargli una possibilità. Volevo vedere come si sarebbe presentato perchè di solito è la donna che sfoggia una scollatura più profonda. Se ci mettiamo in due tutti scollati non va bene“, dice Sophie. “Facciamo che nessuno dei due mette in mostra qualcosa”, aggiunge Andrea che la tronista ha deciso di tenere.

SOPHIE CODEGONI, BALLO CON NICCOLO’

Non solo Andrea. Alla corte di Sophie Codegoni è arrivato anche Niccolò, un ragazzo che porta 47,6 di scarpe e con la passione per il ballo. Allegro, vivace e con tanta voglia dif arsi conoscere, Niccolò conquista la simpatia di Sophie che, pur non essendo molto brava a ballare, decide di lanciarsi in pista con ui. “Io sono un palo mentre lui è molto braco”, aggiunge Sophie che non nasconde di essere molto felice dei suoi nuovi corteggiatori. Alla corte di Sophie, inoltre, ci sono anche Nino e Marco con cui è già uscita in esterna trovandosi molto bene con entrambi. Dopo una partenza lenta, la giovane tronista, tra i suoi nuovi pretendenti, troverà finalmente il ragazzo che sta cercando e con cui vivere una vera favola d’amore?



© RIPRODUZIONE RISERVATA