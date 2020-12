Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Antonio interrompe l’esterna con Giorgio…

Dopo lo spazio dedicato a Davide Donadei, la puntata di Uomini e Donne dovrebbe continuare con Sophie Codegoni. La giovane tronista che, puntata dopo puntata sta dimostrando di avere un carattere forte e deciso, sta continuando ad uscire con Matteo e Giorgio. In studio, però, c’è ancora Antonio con cui, tuttavia, pare essersi spento qualcosa. Il corteggiatore, infatti, con i suoi atteggiamenti, ha deluso Sophie che l’ha esortato a dimostrarle il proprio interesse e, soprattutto, a riconquistare la sua fiducia. Antonio ha così deciso di agire immediatamente interrompendo l’esterna di Sophie che, in studio, discuterà non solo con lui, ma anche con Giorgio e con Matteo, nonostante quest’ultimo resti il suo preferito. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dunque, non mancheranno le sorprese durante il trono di Sophie.

LITE A UOMINI E DONNE TRA SOPHIE E MATTEO

Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Sophie è uscita in esterna con Matteo e Giorgio. Durante l’esterna con quest’ultimo, però, si è presentato Antonio che, provare un forte interesse per la tronista, sta provando in tutti i modi a sbaragliare la concorrenza chiedendo alla tronista di parlare. Inizialmente, Sophie rifiuterà per non interrompere l’esterna con Giorgio, ma poi cederà concedendo un po’ di tempo ad Antonio che confesserà a Sophie di essersi innamorato di lei. Una dichiarazione che spiazzerà Sophie. Giorgio, di fronte alla titubanza di Sophie, lascerà l’esterna andando via. In studio, la tronista discuterà animatamente con tutti e tre i suoi pretendenti, compreso Matteo che la accuserà di essere diversa in esterna. Un’accusa che la Codegoni non accetterà scagliandosi contro di lui.



