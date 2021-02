Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Bacia Matteo ma pensa a Giorgio: in studio…

Sophie Codegoni continua a conoscere i corteggiatori Matteo e Giorgio tra cui sceglierà il ragazzo della sua vita con cui lasciare Uomini e donne e costruire una storia importante. La puntata di oggi, dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, alle prese con il corteggiatore Maurizio, vedrà sophie al centro dello studio per rivivere l’esterna con Matteo. Il corteggiatore, dopo mesi, ha deciso di dichiararsi e tra i due non è mancato il bacio a telecamere spente, esattamente come è già accaduto tra la tronista e Giorgio. Il gesto di Sophie farà molto piacere a Matteo che, tuttavia, in studio, riceverà una batosta. La Codegoni, infatti, confesserà di essere stata bene con Matteo, ma di aver pensato anche a Giorgio con cui ha avuto un piccolo screzio dopo il bacio a telecamere spente.

SOPHIE CODEGONI RITROVA GIORGIO DOPO LA LITE

Dopo aver discusso con Sophie, Giorgio non si era presentato in studio. Un gesto che aveva fatto riflettere Sophie che, dopo la scorsa puntata, aveva provato a riallacciare i contatti chiamandolo. Durante la telefonata, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Giorgio si era mostrato arrabbiato e deluso, ma nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà la sorpresa. Il corteggiatore, presente in studio, chiederà a Sophie di fare subito un’esterna. La tronista accetterà a lascerà solo Matteo in studio per vedere Giorgio. Dal gesto della tronista, Matteo capirà di non essere l’unico corteggiatore alla corte della 19enne e di dover lottare per poter conquistare il suo cuore.



