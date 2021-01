Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Bacio censurato con Giorgio: Matteo…

Il trono di Sophie Codegoni sta diventando sempre più interessante. Dopo l’eliminazione di Antonio, la giovane tronista ha scelto di concentrarsi su Matteo e Giorgio. Un percorso, quello di Sophie che, inizialmente, non ha conquistato il pubblico. La Codegoni, infatti, ha fatto fatica ad aprirsi, ma a poche settimane dalla scelta, sta regalando grandi colpi di scena ed è ciò che avverrà nella puntata in onda oggi. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Sophie, al centro dello studio, rivivrà le emozioni vissute in esterna prima con Giorgio e poi con Matteo che si è presentato a casa sua con il prando e tre foto delle loro esterne. Il momento clou della puntata, tuttavia, arriverà con l’esterna con Giorgio che si è svolta in casona. Durante i momenti trascorsi con il corteggiatore, Sophie ha chiesto di spegnere le telecamere e tra i due c’è stato un bacio. Il momento, tuttavia, non sarà trasmesso nella puntata di oggi.

SOPHIE CODEGONI TRA MATTEO E GIORGIO

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi spiegherà di non poter mandare in onda i baci. Il momento, dunque, non sarà visto da Matteo che, tuttavia, non nasconderà la propria delusione. Il corteggiatore confesserà di temere di non essere la scelta e di ricevere una profonda delusione dopo aver investito tantissimo nella conoscenza con Sophie. Di fronte all’amarezza di Matteo, Maria De Filippi proverà a tirarle fuori i sentimenti che prova nei confronti della giovane tronista con cui sta lentamente recuperando la fiducia dopo aver ammesso di non essere pronto a rispondere sì di fronte ad una scelta imminente di Sophie.



