SOPHIE CODEGONI, UOMINI E DONNE/ Nessuna esterna con Giorgio e Matteo…

Nessuna esterna per Sophie Codegoni che, nella puntata di Uomini e donne di oggi si è ritrovata di fronte a Giorgio e Matteo. “Tutto quello che ho detto nelle scorse puntate le penso. Forse ho sbagliato il modo perché quando litigo urlo e non capisco più niente” – afferma Sophie che, sui baci, ha aggiunge – “Io ho baciato Matteo, ma ho pensato anche a Giorgio. Tra i due baci, uno mi è piaciuto di più, ma non dirò mai quale”. Gianni Sperti so sofferma sulla frase della tronista che ha ammesso di aver pensato a Giorgio dopo il bacio con Matteo. Quest’ultimo, però, afferma di non essere preoccupato: “Non posso preoccuparmi perché stiamo facendo un percorso a tre”, afferma Matteo che è sicuro dei propri sentimenti per la tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SOPHIE CODEGONI TRA MATTEO E GIORGIO

Sophie Codegoni comincia ad avere una preferenza e, anche per la giovane tronista di Uomini e Donne, si avvicina il momento della scelta. Dopo gli uluimo momenti dedicati al trono over con il triangolo formato da Armando Incarnato, Nicole e Carlo, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, ci sarà spazio anche per sophie Codegoni che, dopo aver conosciuto ed eliminato diversi corteggiatori, ha scelto di concludere il suo percorso sul trono con Matteo e Giorgio tra i quali farà la sua scelta. Pur essendo molto diversi l’uno dall’altro, sia Matteo che Giorgio sono riusciti a conquistare un piccolo pezzo di cuore della Codegoni che, nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, ammetterà di avere una piccola preferenza.

LA PREFERENZA DI SOPHIE CODEGONI

Sophie Codegoni chi sceglierà tra Matteo e Giorgio? A questa domanda non c’è ancora una risposta anche se, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, la tronista ammetterà di provare qualcosa di diverso per i suoi corteggiatori. Dopo il chiarimento con Giorgio, avvenuto dopo una discussione infuocata, Sophie parlerà di ciò che ha costruito sia con Matteo che con Giorgio svelando di provare un sentimento diverso pur senza svelare chi sia, ad oggi, il suo preferito. Anche i baci dati sia a Giorgio che a Matteo non sono stati uguali. La Codegoni, inoltre, ammetterà di aver pensato molto a Giorgio. Come reagirà Matteo? Durante la settimana non ha fatto esterne con nessuno dei suoi corteggiatori. Di chi avrà sentito di più la mancanza?



