Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Clamorosa gaffe con Antonio: chatta con lui e…

I tronisti di Uomini e Donne fanno sempre più fatica a trovare l’amore. Dopo Gianluca De Matteis che, con l’eliminazione di Gabriella, è rimasto con pochissime corteggiatrici, tra le quali la neo arrivata Dalila e dopo Davide Donadei, attaccato da Beatrice e Chiara che non sopportano più il suo atteggiamento che sarebbe uguale con tutte, anche Sophie Codegoni, nella puntata in onda oggi di Uomini e Donne, sarà al centro dello studio e sarà la protagonista di una clamorosa gaffe. Pur avendo solo 18 anni, nelle scorse puntate del dating show di canale 5, Sophie ha dimostrato di essere una ragazza dal carattere forte, deciso e determinato. Da settembre ad oggi ha eliminato tantissimi corteggiatori tra cui anche Nino con cui sembrava esserci feeling. La ricerca dell’amore, tuttavia, non è ancora finita ed oggi siederà al centro dello studio e sarà protagonista di un momento che scatenerà l’ilarità dello studio.

SOPHIE CODEGONI, GAFFE A UOMINI E DONNE

Come fanno sapere le anticipazioni della puntata odierna pubblicate dal Vicolo delle News, Sophie Codegoni è uscita in esterna con Matteo, un ragazzo molto semplice che è riuscito a mettere a suo agio la tronista presentandole il suo cane. Durante la settimana, la tronista è uscita anche con Antonio con cui ha anche messaggiato. In studio, però, Sophie ammette di aver messaggiato con Antonio pensando di parlare con Matteo. Una gffe che scatenerà l’ilarità dello studio, ma non di Antonio che non prenderà bene la confessione della tronista che poi deciderà di ballare con Matteo. Quest’ultimo sarà il ragazzo che Sophie aspettava da tempo? Sarà lui il ragazzo capace di farle sentire le farfalle nello stomaco? Lo scopriremo nelle prossime puntate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA