Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Facundo?

Sophie Codegoni è finalmente pronta a sedersi al centro dello studio di Uomini e Donne. La giovane tronista, dopo essere rimasta in panchina per tutta la settimana, oggi tornerà ad essere protagonista del dating show di canale 5. A differenza di Jessica Antonini che ha già creato un rapporto con Davide e con Simone, Sophie non è ancora riuscita ad instaurare un rapporto vero con uno dei suoi corteggiatori. Finora, infatti, Sophie è uscita con Ludovico da cui, però, è rimasta delusa. Nell’ultima puntata della settimana, però, Sophie sarà finalmente protagonista della puntata. La giovane tronista ha deciso di uscire con Facundo, un corteggiatore argentino che inizialmente sembrava interessato più a Jessica Antonini con cui, però, non è scattata la scintilla al punto da aver anche litigato in studio.

SOPHIE CODEGONI, PERCORSO IN SALITA A UOMINI E DONNE?

Il percorso di Sophie Codegoni si sta rivelando più difficile del previsto. La giovane tronista di Uomini e Donne, nonostante abbia iniziato la sua avventura già da diverse settimane, non è ancora riuscita a trovare un corteggiatore con cui dare il via ad una conoscenza più approfondita come sta facendo la collega Jessica con Davide. Il colpo di fulmine, però, potrebbe arrivare con Facundo che ha attirato la sua attenzione dandole dell’insicura. Il bel corteggiatore argentino, infatti, ha dichiarato di essere sicuro di ciò che vuole, ma di non trovare dall’altra parte la stessa sicurezza. In esterna sarà cambiato qualcosa? Dalle anticipazioni del Vicolo delle News sembrerebbe che tra i due il primo appuntamento sia andato bene. In Facundo, dunque, Sophie avrà già trovato ciò che sta cercando?



