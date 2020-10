Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ “Con Marco, finalmente mi sono divertita…”

Dopo aver eliminato tutti i corteggiatori che erano scesi per l’appuntamento al buio, Sophie Codegoni, unica tronista di Uomini e Donne dopo la scelta di Jessica Antonini, ha conosciuto altri corteggiatori e, tra i tanti, ha scelto di uscire con il 26enne Marco e con Nino. Prima di confrontarsi con Marco, Sophie riceve i complimenti di Tina Cipollari. “Tina ti piace Sophie?”, chiede Maria De Filippi. “Molto perchè non è solo molto bella, ma non è stupida. E’ una ragazza educata e molto carina”, risponde la bionda opinionista. “Mi fanno piacere queste parole perchè ho sempre avuto un amore immenso nei tuoi confronti”, risponde la giovane tronista. “Da oggi l’amore è reciproco”, aggiunge ancora Tina prima di lasciare la scena alla tronista.

SOPHIE CODEGONI, L’ESTERNA CON MARCO LA CONQUISTA

Dopo la prime, deludenti esterne che l’hanno lportata ad eliminare tutti i corteggiatori, Sophie Codegoni ritrova il sorriso grazie a Marco, un 26enne che le insegna a suonare la batteria. “Finalmente mi sono divertira anch’io”, ammette la tronista che non nasconde di essere rimasta piacevolmente colpita da Marco che le confessa di aver avuto storie importanti, quasi tutte a distanza. “Io no anche perchè mi piace pensare di vedersi anche quando non si ha niente da fare”, ammette la giovane tronista che, però, non nasconde di essere rimasta piacevolmente colpita dal suo corteggiatore con cui poi si concede un ballo al centro dello studio.



