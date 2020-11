Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Dopo Antonio e Matteo, arriva Giorgio…

Sophie Codegoni continua a cercare l’amore della sua vita a Uomini e Donne. La tronista sta conoscendo più approfonditamente Matteo e Antonio. Con entrambi la conoscenza procede nel migliore dei modi anche se tra i due, la tronista sembra avere una preferenza per Matteo che, seppur timidissimo, si sta lentamente lasciando andare. Tuttavia, Matteo e Antonio potrebbero ritrovarsi presto con un rivale che potrebbe conquistare il cuore della tronista. Al suo cospetto, infatti, è arrivato Giorgio, un ragazzo di 24 anni dal fisico possente. Giocatore di basket, studente e con tanta voglia di conoscere Sophie, Giorgio è arrivato dopo essere stato scelto dalla redazione. Tuttavia, la tronista ha apprezzato il suo arrivo e si è detta pronta a conoscerla.

SOPHIE CODEGONI ALLA RICERCA DELL’AMORE

Chi tra Giorgio, Matteo e Antonio conquisterà il cuore di Sophie Codegoni? La tronista ha un carattere forte e deciso e cerca un ragazzo che sappia tenerle testa. Finora ha eliminato tantissimi corteggiatori, ma Antonio e Matteo sembrerebbero essere quelli pronti a conquistarla. Sarà davvero così? L’arrivo di Giorgio potrebbe cambiare le carte in tavola. “Della sua intervista mi è piaciuta molto come ha raccontato la sua situazione personale, lo ha fatto senza cercare di fare pena ma in maniera sincera. Si è raccontato per come è nella vita” ha raccontato Giorgio che è piaciuto a Sophie che ha deciso di tenerlo per poterlo conoscere meglio. I tre corteggiatori, dunque, sono quelli che Sophie si porterà fino alla scelta? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.



