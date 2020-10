Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Esterna con Alessandro, ma lo elimina…

Sophie Codegoni torna al centro delle dinamiche di Uomini e Donne nella nuova puntata del dating show di canale 5. Bellissima e con il totale appoggio di Tina Cipollari che ha più volte ammesso di provare molta simpatia nei suoi confronti, la tronista sta cercando di lasciarsi totalmente andare con i suoi corteggiatori. Dopo aver accolto i suoi nuovi corteggiatori che ha scelto personalmente dopo aver visto le loro foto, Sophie ha scelto di concentrarsi su Nino, Marco e Alessandro in attesa di conoscerne altri. Con Nino sta cominciando a costruire un rapporto. Pur non considerandolo il suo ragazzo ideale, Sophie ha deciso di portare avanti comunque la conoscenza con lui. Con Alessandro, invece, non sta andando tutto per il verso giusto.

SOPHIE CODEGONI ELIMINA ALESSANDRO

Con Alessandro che l’ha colpita inizialmente per il suo aspetto fisico, Sophie Codegoni ha scelto di conoscerlo meglio portandolo in esterna. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, però, la tronista si accomoderà al centro dello studio per chiudere definitivamente la conoscenza. Sophie, infatti, dichiarerà di trovare Alessandro “troppo appiccicoso” al punto da volerlo eliminare. Come reagirà Alessandro? Tina Cipollari che aveva apprezzato e notato l’aspetto fisico del corteggiatore, approverà la scelta della tronista o avrà qualcosa da ridire? Lo scopriremo con l’inizio della nuova puntata. Per Sophie, dunque, la ricerca dell’amore si sta rivelando più difficile del previsto.



