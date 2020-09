Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Esterna con Facundo: “Sei un po’ indecisa…”

Il percorso di Sophie Codegoni sul trono di Uomini e Donne non è iniziato nel migliore dei modi. La giovane e bellissima corteggiatrice, infatti, ha debuttato uscendo con Ludovico, un corteggiatore che non ha scatenato il suo entusiasmo. Pur considerandolo uno dei più belli tra i corteggiatori presenti, Sophie è rimasta molto delusa dal suo atteggiamento al punto che Maria De Filippi non ha mandato in onda in esterna. Quella tra Ludovico e Sophie, infatti, sarebbe stata un’esterna con pochi contenuti con la tronista che si è sentita più una giornalista che una ragazza corteggiata. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, però, le cose cambiano. Sophie, infatti, nel corso della scorsa puntata, ha deciso di tenere tra i corteggiatori Facundo, un bell’argentino che Jessica ha invece eliminato dopo aver discusso con lui. Nonostante non abbia gradito il modo con cui Facundo si è rivolto a Jessica, Sophie ha deciso di concedergli una chance. Come sarà andata?

SOPHIE CODEGONI E FACUNDO, SCATTA LA SCINTILLA A UOMINI E DONNE?

Prima esterna per Sophie Codegoni e Facundo. Il corteggiatore argentino, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, aveva dato dell’indecisa a Sophie. Nonostante tutto, la tronista ha deciso di portarlo in esterna per conoscerlo meglio e, soprattutto, capire le sue reali intenzioni. Facundo riuscirà a conquistare le attenzioni di Sophie? Come sarà andata l’esterna tra i due? Dalle ancitipazioni della puntata registrata lo scorso 3 settembre e pubblicate dal Vicolo delle News, sembra che l’esterna tra la bellissima tronista bionda e il bell’argentino sia andata a gonfie vele. Tra i due, dunque, sarà scattata la scintilla? Non ci resta che vedere le immagini per scoprirlo.



