Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Esterna con Matteo: il corteggiatore in stampelle…

Sophie Codegoni tra Matteo, Giorgio e Antonio. Dopo essersi chiarita con quest’ultimo, la tronista di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi, si confronterà con Matteo e Giorgio con cui è uscita in esterna. Tra i tre corteggiatori che sta conoscendo, tuttavia, il corteggiatore che, finora, ha fatto breccia nel suo cuore è sicuramente Matteo che, pur di non saltare l’appuntamento con lei, si presenterà in studio con le stampelle essendosi fatto male ad un piede come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Dopo essere partita con il freno a mano, la tronista si sta lasciando sempre più andare e, in esterna, appare a suo agio sia con Matteo che con Giorgio mentre Antonio dovrà riconquistare la sua fiducia dopo le discussioni degli scorsi giorni. La scelta della tronista, tuttavia, appare ancora molto lontana.

SOPHIE CODEGONI: “NON DICO CHI MI PIACE DI PIU’ TRA I CORTEGGIATORI”

Giovanissima e bellissima, Sophie Codegoni, all’inizio del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, è stata giudicata come una ragazza troppo fredda. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, la tronista ha spiegato di non essere abituata a lasciarsi subito andare con la persona che ha di fronte. «Sono sempre stata molto fredda quando un ragazzo mi interessa e comincia a corteggiarmi, per cui ho deciso di partecipare al programma con la speranza di ammorbidirmi e di svelare al pubblico il mio lato più dolce», ha raccontato Sophie. Tra i corteggiatori c’è sicuramente un ragazzo che piace di più alla Codegoni che, tuttavia, per ora, non fa nomi. «Non ho un prototipo preciso né esigenze estetiche particolari, ma cerco un ragazzo molto deciso, che sia in grado di tenermi testa. Tra i miei corteggiatori ce ne sono alcuni che mi incuriosiscono ma preferisco non fare nomi, perché ho bisogno di tempo per valutarli con maggiore attenzione», ha spiegato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA