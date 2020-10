Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Esterna con Nino e segnalazione…

Sophie Codegoni sta conquistando sempre di più i consensi del pubblico di Uomini e Donne che apprezzano la sua sincerità con i corteggiatori. Bellissima, intelligente e sicura di sé, la giovane tronista di Uomini e Donne ha le idee chiare sull’uomo che vuole al proprio fianco. L’arrivo dei nuovi corteggiatori le ha fatto riconquistare fiducia e, con il totale appoggio di Tina Cipollari che ha ammesso, sin dalla prima puntata, di apprezzarla molto, sta continuando a conoscere i suoi pretendenti. Dopo aver eliminato Alessandro il cui atteggiamento “appiccicoso” l’aveva infastidita, Sophie sta conoscendo sempre meglio Nino ammettendo di essere molto interessata a portare avanti la frequentazione. “Dalla prima volta che l’ho visto, penso tanto a lui. Sto bene e riesce a togliere alcune mie ansie e vorrei uscire nuovamente con lui”, ha detto nelle precedenti puntate.

SOPHIE CODEGONI, LA SEGNALAZIONE SUL CORTEGGIATORE

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne? Come svelano le anticipazioni pubblicate da NewsUeD, durante l’esterna, tra Nino e Sophie ci sarà un clima sereno. I due andranno a mangiare il sushi e la tronista ammetterà di essersi divertita e di trovarsi molto bene in sua compagnia. Sophie è uscita anche con un altro corteggiatore, ma l’esterna non sarà trasmessa. Nino, inoltre, metterà in guardia la tronista da un suo corteggiatore, reo di sentirsi con una ragazza fuori dal programma. Il corteggiatore in questione negherà, ma a chi crederà Sophie? Lo scopriremo presto nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.



