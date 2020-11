Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Gaffe con Antonio, poi svela: “Sono stata tradita”

Sophie Codegoni torna al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e Donne. Oltre a Davide Donadei che oggi ammetterà la sua preferenza, Maria De Filippi concederà spazio anche a Sophie Codegoni che è uscita in esterna con Matteo. La giovane tronista, però, è uscita anche con Antonio con cui ha avuto anche la possibilità di messaggiare. Peccato che la tronista, in puntata, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, ammetterà di essere stata convinta di messaggiare con Matteo deludendo Antonio. La tronista cercherà di giutificarsi, ma l’amarezza sul volto del corteggiatore non passerà inosservata agli occhi del pubblico. Sophie, poi, deciderà di ballare proprio con Matteo in cui, pare, aver trovato la persona che aspettava.

LE SOFFERENZE D’AMORE DI SOPHIE CODEGONI

In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha parlato delle sue pene d’amore. “Ho sofferto tanto per amore: una mia storia è finita male, sono stata tradita all’improvviso e l’ho scoperto una mattina qualunque. È stata una doccia fredda e forse mi ha influenzata. Non sono una che crede al colpo di fulmine e, anche se mi capitasse, non mi lascerei subito andare perché mi spaventa la possibilità di potermi trovare davanti a un fuoco di paglia. Procedo con molta cautela quando si tratta di emozioni”, ha raccontato Sophie che spera di poter trovare a Uomini e Donne la persone in grado di farle battere davvero il cuore. Infine, ha svelato di poter finalmente cancellare tutti i pregiudizi sul suo aspetto fisico contro cui combatte da tempo. “Sono anni che combatto contro i pregiudizi, sono sempre stata giudicata per il mio aspetto fisico: ero la biondina, stupida e viziata. Nessuno mi ha mai capita e sono stata male anche per questo. Ho due amiche e basta, perché il resto delle persone solitamente mi odia o non mi capisce, soffermandosi solo sull’apparenza”.



