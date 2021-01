Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Giorgio non si presenta in studio, Matteo…

Dopo il momento dedicato a Davide Donadei che ha discusso con Chiara dopo l’esterna con bacio senza telecamere con Beatrice, Maria De Filippi ha invitato Sophie Codegoni ad accomodarsi al centro dello studio di Uomini e Donne per fare il punto sul suo percorso. Seduta di fronte a Matteo, Sophie scopre che Giorgio non si è presentato in puntata dopo la discussione della settimana scorsa nata in seguito al bacio senza telecamere che si sono scambiati. “La regina d’Italia si è annoiata. Questa è fuori di testa. A me non frega niente che sia la tronista. Io le ho spiegato il problema, ma alla fine, sono io quello noioso. Ma cos’è il circo? Dammi un motivo per lasciare. Io sono venuto qua a cercare una persona, ma bisogna essere in due a credere in un percorso e se non ci credi lasciami perdere”, si sfoga Giorgio dietro le quinte.

SOPHIE CODEGONI FELICE DELLA REAZIONE DI GIORGIO

Dopo aver visto la reazione di Giorgio, Sophie ammette di essere felice di aver visto in lui un atteggiamento più diretto. “Se non c’è lo andrò a prendere perchè vorrei che tornasse perchè a me piace. Mi arrabbio così tanto perchè mi piace altrimenti mi sarei fatta andare tutto bene arrivando tranquillamente alla scelta”, ribatte la tronista di Uomini e Donne in studio ribadendo di aver avuto una sensazione che non l’è piaciuta dopo il bacio in esterna. “So di aver sbagliato i modi e sono felice che oggi non sia qui perchè ha tenuto una posizione, però, lui deve essere qui“, ha aggiunto la tronista. “Sono felice che lui non sia qui”, afferma Matteo. “Non devi essere felice che Giorgio non sia qui”, fa notare Maria De Filippi a Matteo



© RIPRODUZIONE RISERVATA