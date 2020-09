Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Lite con Ludovico: “Non sponsorizzo cremine…”

Sophie Codegoni decide di eliminare tutti i corteggiatori e discute con Ludovico. La tronista di Uomini e Donne aveva deciso di eliminare tutti i corteggiatori tranne Ludovico e Giuseppe. Nella puntata del 28 settembre, però, Sophie ha deciso di mandare a casa anche Ludovico e Giuseppe. “Durante un ballo con Giuseppe, lui mi ha detto che mi vede ovunque. Io, invece, questi due ragazzi non li vedo da nessuna parte e non penso a loro”, spiega la tronista motivando la sua decisione. Se Giuseppe apprezza la sincerità di Sophie, Ludovico si scaglia contro la tronista. “Penso che tu sia molto teatrale. Fai due facce. Quando balli con me sei una persona mentre quando stai al centro dell’attenzione pensi ad altro”, sbotta Ludovico. “Non so a cosa tu sia abituato. Se sei abituato a piacere a tutte non so che dirti perchè a me non piaci”, replica la tronista.

SOPHIE CODEGONI, LITE CON LUDOVICO A UOMINI E DONNE

Il corteggiatore Ludovico non prende bene la decisione di Sophie Codegoni di eliminarlo. A Uomini e Donne, dopo quella tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e quella tra Armando Incarnato e Simone, scoppia l’ennesima discussione. “Non merito una persona come te perchè sono stato troppo sincero ed educato”, afferma duramente Ludovico. Gianni Sperti difende Sophie Codegoni: “Puoi essere anche il più bello del mondo, ma devi accettare la decisione di Sophie”, dice l’opinionista. “Potevi fare almeno un confronto“, aggiunge Ludovico. “Il confronto lo stiamo avendo qua. Volevi andare in esterna e avere i 3 minuti d’amore con me su Witty?”, chiede Sophie. “Assolutamente no. Io studio, lavoro. Io non sto là a sponsorizzare cremine come farai”, conclude Ludovico prima di lasciare lo studio.



