Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ “Matteo e Giorgio? Mi sono lasciata andare…”

La puntata di Uomini e Donne di oggi dovrebbe essere dedicata al trono classico. Dopo lo spazio dedicato a Davide Donadei, al centro dello studio del programma di Maria De Filippi, dovrebbe accomodarsi Sophie Codegoni che, al termine della scorsa puntata, aveva lasciato solo in studio Matteo per raggiungere Giorgio dietro le quinte e avere un chiarimento con lui dopo un’infuocata discussione scatenata da alcune dichiarazioni della tronista dopo il bacio a telecamere spente. Sophie, infatti, ha ammesso di non aver provato un grande trasporto esortando Giorgio a tirare fuori più carattere in puntata. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare il corteggiatore con cui ha avuto un chiarimento che sarà trasmesso durante la nuova puntata di Uomini e donne. Prima dell’esterna, però, Sophie si scuserà con Matteo per il comportamento che ha avuto la scorsa puntata.

IL CHIARIMENTO TRA SOPHIE E GIORGIO

Il chiarimento tanto atteso tra Sophie Codegoni e Giorgio dovrebbe essere trasmesso nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Sophie svelerà a Giorgio di aver baciato anche Matteo senza telecamere. Il corteggiatore le chiederà qualche informazioni in più sul bacio e la tronista lo definirà “bello ma ho pensato anche te per questo non mi sono lasciata andare al 100%“. La tronista, così, in studio, spiegherà di pensare sia a Matteo che a Giorgio. Nonostante tutto, però, Matteo resta impassibile mentre la giovane tronista spiega di aver ricevuto due baci diversi e di aver pensato di più a uno piuttosto che all’altro durante i giorni in cui non si sono visti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA