Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Nino eliminato? La tronista esce con Antonio…

Sophie Codegoni non riesce a trovare pace sul trono di Uomini e Donne. La giovane tronista non ha ancora trovare un corteggiatore che le faccia battere realmente il cuore e, nelle scorse puntate, in lacrime, a Maria De Filippi, ha confessato di non sentirsi a proprio agio ammettendo di non riuscire a vivere serenamente le sue conoscenze. Sophie vorrebbe sentirsi più libera nei suoi atteggiamenti, ma la conduttrice l’ha esortata a non avere fretta e agodersi serenamente il percorso sul trono senza farsi troppe paranoie. Sophie ha così cercato di seguire i consigli della De Filippi e, in esterna, si è lasciata consolare da Nino, il corteggiatore che, finora, l’aveva conquistata di più. Con Nino si è anche lasciata andare ad un bacio salvo poi spiazzare tutti con una confessione.

SOPHIE CODEGONI ELIMINA NINO

Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Sophie Codegoni, nella nuova puntata di Uomini e Donne, è uscita in esterna con Antonio. In studio, poi, la giovane tronista annuncia di voler eliminare Nino e un altro corteggiatore. Quale sarà la reazione di Nino? Quest’ultimo non ha mai nascosto di essere molto preso da Sophie la quale, però, a sua volta, ha ammesso di averlo baciato solo perchè desiderava essere consolata. Dopo la decisione di Sophie, Nino si scaglierà contro la tronista o accetterà serenamente la decisione della Codegoni? Antonio sarà il ragazzo che Sophie stava aspettando con ansia? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.



