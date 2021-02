Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ “Non spengo più le telecamere, Matteo e Giorgio..”

Sophie Codegoni torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Dopo il momento dedicato al trono over con Claudio e Sabina prima e poi con Gero Natale, Maria De Filippi si occupa di Sophie che è sempre più vicina alla scelta. “Manca poco e non voglio spegnere le telecamere“, spiega Sophie durante la romantica esterna con Matteo che ammette di volerla baciare e chiede di poter spegnere le telecamere, ma Sophie lo ferma spiegando di non volerlo più fare fino alla scelta. Bella esterna anche con Giorgio Di Bonaventura con cui sembrano passati i problemi delle scorse settimane che avevano portato il corteggiatore a lasciare lo studio. Dopo essersi rivisti e confrontati, Sophie sta recuperando la fiducia. Anche con lui rifiuta di spegnere le telecamere e in studio spiega perchè.

“Uno di voi due ci rimarrà male e non voglio peggiorare tutto questo con un altro bacio”, dice in studio la Codegoni che conferma di essere davvero vicina alla scelta. “Se fossi arrivato qui e avessi visto un bacio con Matteo ci sarei rimasto male, ma apprezzo la sua decisione”, ammette Giorgio. Dello stesso parere è Matteo che, poi, cerca di smorzare la tensione dicendo: “Non deve baciare nessun altro e scegliere me”.

SOPHIE CODEGONI, TUTTI PAZZI PER MATTEO

Alla scelta di Sophie Codegoni mancano poche settimane e, in studio, dopo aver trasmesso le esterne fatte dalla tronista sia con Matteo che con Giorgio, Maria De Filippi fa un sondaggio in studio. “Giorgio secondo te chi sceglierà?“, chiede la conduttrice. “Sceglierà Matteo”, ammette il corteggiare. Ad avere questo pensiero sono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari mentre Roberta Di Padua è convinta che Sophie abbia bisogno di una persona matura. “Matteo lo vedo troppo immaturo per lei. Sophie ha 18 anni ma ha dimostrato di avere una gran testa”, spiega la Di Padua. Maria De Filippi, poi, chiede a Sophie il nome del corteggiatore con cui vuole ballare. Di fronte alla titubanza di Sophie, Giorgio lascia il campo libero a Matteo accomodandosi.



