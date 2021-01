Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Perdono per Matteo, Antonio e Giorgio…

Sophie Codegoni tra Matteo, Antonio e Giorgio. Se Davide Donadei sempre più vicino alla scelta, Sophie appare ancora molto lontana da questo momento. Le sue conoscenze stanno andando avanti, ma la giovane tronista non solo è ancora molto confusa, ma non è ancora convinta del reale interesse dei corteggiatori nei suoi confronti. Tra i tre, quello su cui ha maggiori ansie è sicuramente Matteo che, nella scorsa puntata, aveva svelato di non essere ancora pronto ad uscire dal programma con la Codegoni. Una confessione spiazzante per la tronista 18enne che, tra tutti, poneva molta fiducia proprio in lui. Determinata a non farsi prendere in giro, Sophie ha fatto un passo indietro nei confronti del corteggiatore preferito del pubblico, ma nella nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà un colpo di scena.

Sophie Codegoni sempre più vicina a Giorgio?

Dopo aver discusso animatamente con Matteo accusandolo di averla presa in giro e di essersi montato la testa per il sostegno del pubblico, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Sophie Codegoni confesserà di aver perdonato Matteo. Dopo la litigata, la tronista e il corteggiatore hanno avuto modo di chiarirsi, ma come reagiranno Antonio e Giorgio di fronte alla decisione di Sophie di concedere una seconda possibilità a Matteo? Difficile immaginare le loro reazione, ma è probabile che il più arrabbiato sarà Antonio che ha più volte dimostrato di avere un carattere fumantino. Sarà davvero così o co sarà l’ennesimo colpo di scena?



