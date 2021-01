Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Resa dei conti con Matteo? Confronto…

Tra Sophie Codegoni e Matteo non sembravano esserci problemi e, invece, nell’ultima puntata di Uomini e Donne trasmessa nel 2020, tra la tronista e il corteggiatore sono volate parole pesanti. A scatenare la prima, vera discussione tra i due è stata una provocazione di Maria De Filippi, rea di aver chiesto al corteggiatore la sua risposta di fronte alla scelta di Sophie. “Ad oggi direi di no”, erano state le parole di Matteo che hanno scatenato la durissima reazione della Codegoni che, sentendosi presa in giro, si è scagliata contro Matteo che ha sempre considerato quello più vero e sincero tra tutti i suoi pretendenti. “Non è che se usciamo dal programma insieme, allora siamo sposati – dice – chi credi di prendere in giro? Voglio veramente legarmi a una persona, non mi va di perdere tempo. Tu invece di sei montato un po’ troppo la testa, mi fai schifo”, era stata la risposta di Sophie. Cosa accadrà tra i due nella prima puntata del 2021 di Uomini e Donne?

SOPHIE CODEGONI VERSO LA SCELTA?

Sophie Codegoni si sta avvicinando alla scelta? La data del momento fatidico della giovane tronista di Uomini e Donne ancora non c’è e probabilmente la scelta di Sophie si farà attendere ancora. Sophie è molto presa da Matteo, nonostante l’atteggiamento che l’ha in parte delusa, ma l’arrivo di Giorgio ha metto in subbuglio le certezze della Codegoni che, seppur giovanissima, ha voglia di trovare il vero amore e di uscire dallo studio di Uomini e Donne con le idee chiare e con una persona con cui costruire una bellissima storia d’amore. Taa Sophie e Giorgio, poi, c’è Antonio con cui sono frequenti le discussioni. Uno dei tre, dunque, conquisterà il cuore della Codegoni? I fans pensano di sì e puntano tutto su Matteo.



