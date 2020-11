Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Scontro con Antonio: volano parolacce…

Scontro in studio tra Sophie Codegoni e Antonio. La tronista di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi, venerdì 27 novembre, sarà protagonista di un’accesa discussione con il corteggiatore che avrà, nei suoi confronti, un atteggiamento poco carino utilizzando anche un linguaggio piuttosto colorito nei confronti della tronista. Come fanno sapere le anticipazioni di Isa e Chia che riportano le anticipazioni della registrazione, Sophie, al centro dello studio, avrà prima un confronto sereno e tranquillo con Matteo. Quest’ultimo le chiederà il motivo per cui non l’ha portato in esterna e la tronista si scuserà ammettendo di aver messaggiato con Antonio credendo, però, di aver parlato con lui. La Codegoni ribadirà così il suo interesse per Matteo che, con il suo atteggiamento tranquillo e timido, sta facendo brezza non solo nel suo cuore, ma anche in quello del pubblico.

LITE TRA SOPHIE CODEGONI E ANTONIO

L’atteggiamento di Antonio scatenerà la dura reazione di Sophie Codegoni. Dopo uno scontro in esterna nel corso della quale la tronista è stata tentata anche dal lanciare qualcosa addosso al corteggiatore, in studio sia riaccenderà la lite. Antonio arriverà con un atteggiamento presuntuoso e arrogante rivolgendosi a Sophie con un linguaggio poco elegante utilizzando anche delle parolacce al punto che la tronista gli chiederà di moderarsi. A schierarsi con Sophie puntando il dito contro il corteggiatore, probabilmente, saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari che apprezzano molto Sophie e considerano più adatta a lei Matteo. La Codegoni, di fronte all’atteggiamento di Antonio, deciderà di eliminarlo? Il colpo di scena è dietro l’angolo e Sophie spiazzerà tutti con la sua decisione.



