Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Sorpresa speciale a Matteo per il suo compleanno

Matteo è l’unico corteggiatore che sta conoscendo di cui Sophie Codegoni si fida. A dichiararlo, nel corso della scorsa puntata di Uomini e Donne è stata la stessa tronista che su Antonio e Giorgio ha tantissimi dubbi. In Matteo, invece, vede un ragazzo buono, sincero e pulito e, nella puntata di Uomini e Donne di oggi lo dimostrerà con un’esterna molto bella organizzata per il compleanno di Matteo. Oltre ad aver pensato a tutto, la tronista regalerà anche un libro con dedica al suo corteggiatore e tra i due ci sarà anche un contatto fisico. Pur indossando le mascherine, si avvicineranno mimando un bacio. Con Matteo, il rapporto sta crescendo sempre di più. In sua compagnia, Sophie è sempre più a suo agio e si sente libera di comportarsi esattamente come farebbe nella vita di tutti i giorni. Nonostante tutto, però, la scelta è ancora lontana.

SOPHIE CODEGONI, ANCORA DISCUSSIONI CON ANTONIO

Sophie Codegoni è uscita in esterna anche con antonio e, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, anche oggi, non mancherà un confronto tra la tronista e il corteggiatore. Sophie ribadirà di non gradire alcuni atteggiamenti di Antonio che, in studio, chiederà scusa a Maria De Filippi ribadendo il proprio interesse per Sophie. Di fronte ad un Antonio più tranquillo rispetto alle scorse puntate, la Codegoni si chiederà quale sia il vero Antonio e, quest’ultimo, sentendosi fortemente in discussione, ammetterà di avere reazioni forte e, in parte spropositate, temendo l’interesse che Sophie ha per Matteo.



