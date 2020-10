Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Tra Nino e Marco, la tronista sceglie…

Dopo lo spazio dedicato ad Armando Incarnato e Davide Donadei che si ritroveranno al centro dello studio con Miriana, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per Sophie Codegoni? La tronista, dopo aver eliminato tutti i corteggiatori giuntin in trasmissione per un appuntamento al buio, ha fatto una selezione di tutti i ragazzi che hanno chiamato per poterla conoscere e corteggiare. Tra i tanti ragazzi, a conquistare le attenzioni di Sophie sono stati soprattutto Nino e Marco. Con quest’ultimo ha già vissuto un’esterna spensierata ammettendo di essersi finalmente divertita. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Sophie si mostrerà molto soddisfatta anche dell’esterna con Nino pur ribadendo di essere attratta anche da Marco.

SOPHIE CODEGONI: “HO RIFATTO SOLO LE LABBRA”

Sophie Codegoni continua ad essere molto corteggiata a Uomini e Donne, ma anche criticata sui social. Molti utenti del web considerano a puntarle il dito contro accusandola di essersi rifatta. A rispondere a tali accuse è stata la stessa Sophie che, dopo aver ricevuto i complimenti di Tina Cipollari, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato: “L’unica cosa che mi sono rifatta sono le labbra, perché non mi piacevano e mi davano insicurezza. Per il resto sono tutta naturale”, ha raccontato Sophie che, a Uomini e Donne, spera di trovare davvero il vero amore. Ci riuscirà? Dopo una partenza lenta, dopo più di un mese dall’inizio del percorso, Sophie sembra stia finalmente costruendo un rapporto più stabile con Nino e Marco.



