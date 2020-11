Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Una bottiglia di vino da Marco, ma la tronista…

Sophie Codegoni torna al centro di Uomini e Donne per un nuovo confronto con i suoi corteggiatori. Dopo essere uscita in esterna con Antonio e Matteo lasciandosi conquistare dalla timidezza di Matteo che, con la sua semplicità, ha fatto colpo anche su Gianni Sperti e gli altri protagonisti del dating show di canale 5, nella puntata in onda oggi in cui sarà ancora assente Tina Cipollari, Sophie tornerà ad accomodarsi al centro dello studio. La tronista sta portando avanti la sua ricerca dell’amore e dopo le delusioni vissute all’inizio del suo percorso eliminando Nino che le ha poi inviato una lettera, con Matteo, sta cominciando a provare le vere emozioni. Pur essendo molto timido, il corteggiatore si sta facendo conoscere da Sophie che si sente sempre più a suo agio con lui.

SOPHIE CODEGONI ELIMINA TRE CORTEGGIATORI

Come fanno sapere le anticipazioni della puntata in onda oggi pubblicate dal Vicolo delle News, Sophie Codegoni parlerà delle esterne fatte con Antonio e Matteo a cui sta dedicando il proprio tempo. Non volendo illudere nessuno, la tronista, poi, deciderà di eliminare tre corteggiatori ovvero Marco, Nicolò e Federico. Prima di andare via, però, Marco le ha lasciato un regalo ovvero una bottiglia di vino e un pacco che Sophie non ha aperto non svelando, così, il contenuto agli altri corteggiatori e al pubblico. Antonio e Matteo, dunque, per il momento, sono sicuramente i preferiti di Sophie che, tuttavia, nelle prossime puntate, potrebbe accogliere altri corteggiatori. Lo farà o deciderà di dedicarsi unicamente ad Antonio e Matteo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA