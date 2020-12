Sophie Codegoni verso la scelta/ Elimina Antonio, poi con Matteo… (Uomini e Donne)

La nuova registrazione di Uomini e Donne ha svelato risvolti importanti per alcuni protagonisti dello show. Una di questi è la tronista Sophie Codegoni che continua il suo percorso verso la scelta. In particolare, stando a quanto svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la tronista ha deciso di eliminare Antonio Borza. È inoltre uscita con Giorgio che le ha organizzato una sorpresa molto carina per festeggiare il suo compleanno e le ha regalato una maglietta della Nazionale, per lui di grande significato. Infine le ha mostrato un video in cui i suoi genitori le facevano gli auguri. Oltre all’esterna con Giorgio, Sophie è uscita anche con Matteo. In questa lui si è arrampicato sulla scala che dà sulla finestra dell’hotel dove alloggia Sophie, per poi scendere insieme. Nel corso dell’uscita si sono baciati più volte, sempre con la mascherina.

Sophie Codegoni vicina alla scelta: rimangono per lei Giorgio e Matteo

Se l’esterna per i due è andata sicuramente molto bene, tornati in studio Sophie lancia delle accuse a Matteo, dicendo di aver saputo che la sua ex si è rifatta avanti con lui. Il ragazzo nega, sottolineando di non aver avuto alcun tipo di contatto con lei. La tronista davanti al giuramento del corteggiatore sulla nonna, non ha più dubbi sulla sua buona fede. Poi è Antonio a prendere parola, ma Sophie ha poi deciso di eliminarlo. L’eliminazione di Antonio porta Sophie ancora più vicina alla scelta: la tronista è infatti rimasta con due soli corteggiatori, Giorgio e Matteo. Quale due due sceglierà?



