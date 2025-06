Sophie Codegoni criticata perché va in vacanza nonostante sia mamma: lo sfogo

Nelle ultime ore Sophie Codegoni ha voluto rimarcare un concetto che le sta particolarmente a cuore: la maternità, per quanto sia meravigliosa, non deve annullare la vita di una donna. Lo spunto di riflessione condiviso con i suoi followers è arrivato in seguito ad una serie di critiche, arrivate dopo che l’influencer ha deciso di fare le valigie e partire per una vacanza. Secondo alcuni utenti, infatti, non avrebbe dovuto partire considerando che è mamma e che ha una figlia, la piccola Celine Blue, da accudire.

Alessandro Basciano denuncia Sophie Codegoni dopo l’intervista a Le Iene?/ “Agito per vie legali”

“Ci sono persone che hanno scritto: ‘Sei mamma e vai in vacanza?’. Vi giuro che io questa cosa non la capirò mai: non è che se diventi mamma ti annulli. Secondo me questa è una cosa di cui dovremmo essere tutti molto consapevoli“, spiega la Codegoni in un video pubblicato sulle Instagram stories. “Io dedico la mia vita alla mia bambina perché la amo da morire, è la mia priorità in tutto e ci passo ogni giornata della mia vita insieme, però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me“.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, cos'è successo/ Dalla denuncia al braccialetto elettronico: "Inferno…"

Sophie Codegoni: “Sbagliato pensare che una mamma debba essere solo mamma“

Sophie Codegoni, nel video pubblicato sulle Instagram stories, rivendica il suo diritto di fare le esperienze e le vacanze che vuole nonostante abbia una figlia, ed estende questo discorso a tutte le mamme: “Secondo me tutte noi donne abbiamo bisogno di staccare, divertirci, rilassarci, pensare a noi. Perché inevitabilmente un po’ ci annulliamo per i nostri bimbi, ma è una cosa che ci viene in maniera molto naturale“.

Oltre al video, per rimarcare il concetto ha anche aggiunto un messaggio scritto a corredo sulle Instagram stories: “Ogni volta che parto, ricevo mille messaggi così. Vi giuro, è una cosa che non riuscirò mai a capire. Trovo profondamente sbagliato pensare che una mamma debba essere solo mamma. Credo sia fondamentale, per ogni genitore, ritagliarsi dei momenti per sé, per staccare dalla quotidianità, dalle responsabilità e riconnettersi con se stessi. Che sia per lavoro o per svago, poco importa: prenderci cura di noi è parte del prenderci dura degli altri“.

Sophie Codegoni, dedica per il compleanno della figlia/ Alessandro Basciano commenta a sorpresa